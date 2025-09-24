Predator: Badlands vil ikke inneholde xenomorfer

HQ

Imaginære popcorn (eller kanskje ekte popcorn, avhengig av hvor du var på det tidspunktet) ble kastet da vi så at Elle Fannings karakter i Predator: Badlands ville være en Weyland-Yutani-syntetiker. Til tross for at selskapet er fra Alien-filmene ønsker imidlertid regissør Dan Trachtenberg å dempe våre forhåpninger om en Alien Vs. Predator-rematch.

Da han snakket til Empire, Trachtenberg forklarte at det ikke vil være en Xenomorph-tilstedeværelse i filmen. "Det er ingen Xenomorph i denne filmen," sa han. "Men for meg gjør det den mer spennende. Vi involverer ikke [Alien-serien] bare for å knuse actionfigurene sammen. Det er gode, organiske grunner til at Weyland-Yutani er med i denne filmen."

Fannings karakter Thia vil fortsatt gi oss en interessant følelse av crossover, selv om hun absolutt er en synth som skiller seg fra de andre Weyland-Yutani-modellene (og ikke bare fordi hun har blitt kuttet i to). "Thia har vært på Genna en stund og sett ting hun normalt ikke ville sett", sier Elle Fanning. "Hun absorberer all denne nye informasjonen, og hun er også ødelagt, så hun har blitt veldig forskjellig fra de andre syntherne."

Predator: Badlands har premiere på kino 7. november.