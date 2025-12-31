Predator: Badlands vil være tilgjengelig digitalt fra neste uke

HQ

Filmer kaster virkelig ikke bort mye tid på kinoene nå for tiden, hva? Bare i underkant av to måneder etter kinopremieren den 7. november 2025, får Predator: Badlands sin strømmedebut den 6. januar 2026. Dette er riktignok ikke like raskt som noen andre filmer (se på deg, Supermann), men det betyr at de som har ventet på å få med seg den nye filmen hjemme, nå kan gjøre det.

Denne utgivelsesdatoen ble oppdaget av Forbes på en ny Amazon Prime Video-oppføring. I tillegg til selve filmen, vil eiere av den digitale versjonen av Predator: Badlands også få lydkommentarer, featuretter og slettede scener å se også. Denne digitale utgivelsen kommer før Predator: Badlands kommer til fysisk UHD og Blu-Ray i februar 2026.

Predator: Badlands lanserte til solide anmeldelser og oppnådde et anstendig løp på billettkontoret, og trakk inn mer enn 184 millioner dollar over hele verden. Dan Trachtenbergs fortsatte suksess med Predator-serien ser også ut til å fortsette, ettersom han har andre ideer å leke med når det gjelder denne elskede IP-en.