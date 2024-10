Predator: Hunting Grounds er nå ute på PlayStation 5 og Xbox Series X/S

HQ

For litt over fire år siden lanserte Illfonic sitt Predator: Hunting Grounds for PC og PlayStation 4. Det er et asymmetrisk actionspill med fire personer i et skytterlag som jages av en femte spiller som har tatt på seg rollen som en mektig Predator.

Til tross for ganske blandede vurderinger ble det veldig populært og har siden ekspandert betraktelig og er i dag i mye bedre form enn da det kom. Og nå har Illfonic gode nyheter å by på. De har gitt ut Predator: Hunting Grounds i oppdatert stand til både PlayStation 5 og Xbox Series S/X med fullt kryssspill.

Hvis du allerede eier PlayStation 4-versjonen, kan du kjøpe denne nye utgaven med 25 % rabatt. Ta en titt på traileren nedenfor, der informasjon om alt det nye er vevd sammen med tonnevis av gameplay.