Predator jakter på tre av menneskehetens beste krigere i siste titt på Predator: Killer of Killers

Etter den fabelaktige Prey har regissør Dan Trachtenberg tilsynelatende fått en blankosjekk for å videreføre og utvide verdenen til Predator, så mye at den live-action og etterlengtede Predator: Badlands kommer i november, og i forkant av det, om bare noen uker, kommer også den animerte Predator: Killer of Killers.

Nå som denne antologifilmen snart er her, og har premiere på Hulu (så sannsynligvis Disney+ for regioner uten den tjenesten), har det kommet en ny trailer som viser hvordan den fryktinngytende utenomjordiske arten har kommet til jorden ved tre forskjellige anledninger for å møte tre av menneskehetens beste krigere. Traileren viser at handlingen starter i nord, hvor Predator kjemper mot en viking, før den går videre til Østen, hvor en shinobi er målet, før den til slutt går videre til Europa for rundt 80 år siden, hvor en jagerpilot får i oppgave å overleve.

Du kan se det siste utseendet på Predator: Killer of Killers nedenfor, alt før premieredatoen 6. juni.