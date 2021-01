Predator-skinet er nå i Fortnite

Du ser på Annonser

The Mandalorian sitt Razor Crest-skip var ikke det eneste som spillerne raskt fant kræsjlandet i Fortnite, så at Predator var på vei til spillet har vi egentlig visst en god stund allerede. Etter å bare å offentliggjort tre av utfordringene som må fullføres til den stygge mamma-"koseren" og gitt oss usynligheten til skapningen er det endelig tid for å innta rollen som Arnold sin fiende.

Nå har nemlig Yautja-krigeren blitt en del av Battle Pass-et for Fortnite Chapter 2 Season 5, noe som feires med en trailer som gir oss en nærmere titt på hva vi kan glede oss til etter å ha tjent nok poeng.