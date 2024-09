Predecessor slår stigmaet om at MOBA-spill er tøffe for nybegynnere

HQ

På Gamescom fikk vi en prat med noen av de store hodene bak Predecessor. Det var ingen enkel oppgave for Omeda Studios å ta opp arven etter det kansellerte Paragon, men Olivia Fajardo og Simon Hadasch forklarte ikke bare hvor glade de er for å glede det nåværende samfunnet, men også å få med seg nykommere.

MOBA-spill har en tendens til å ha et stigma om at det er vanskelig for nye spillere å komme i gang. Å prøve å lære League of Legends eller DOTA 2 i 2024 kan føles umulig, men det samme ser ikke ut til å være sant for Predecessor.

"Vi forstår at MOBA-er har dette nedarvede laget av vanskeligheter og kompleksitet," sa Fajardo. "Men samtidig utviklet vi også Predecessor fra dag én med konsoll i tankene, så vi forstår at folk ikke ønsker å sitte og lese Wikipedia for hvert eneste element."

"Målet var å få inngangsnivået litt lavere, og ha spesielt nye spillere, og bare fokusere på å komme inn i spillet og forstå kartet," la Hadasch til. "MOBA er veldig komplekse i seg selv allerede, og så sakte, men sikkert, har muligheten til å fjerne disse automatiseringene for seg selv og gå over til manuell, og det betyr ikke at det må være alt på en gang, det kan også bare gå bare for crests, bare for gjenstandene, bare for å utjevne tingene."

Predecessor tillater spillerne å lære seg det litt om gangen, og bruker støttehjul til du ikke lenger trenger dem. Hvis du vil høre mer om spillet, og hvordan det kan være til nytte for nykommere, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor :

Predecessor er tilgjengelig nå for PC, Xbox og PlayStation.