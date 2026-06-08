Prelude Dark Pain: Inntrykk fra den timelange demoen

HQ

Vi har kommet til juni, og dermed er den ikke helt ferske E3-sesongen over oss: med utstillingsvinduer i massevis og Steam Next Fest om rundt en uke, kan det være lett å miste oversikten over alle kunngjøringer og demoer, men det kan også være den perfekte muligheten til å prøve ut nyoppdagede små perler som gjør sine første opptredener i løpet av sesongen.

Eksempelvis har Prelude Dark Pain avduket sin demo, og selv om Quickfire Games' Early Access-prosjekt fortsatt ikke har en ordentlig utgivelsesdato, tegner dette et utmerket bilde av hva slags stilig, middelaldersk taktisk action som ligger foran oss.

Den timelange demoen består kun av det første historiesegmentet - som utgjør spillets innledende tutorial - og en ekstra kamp som viser systemene og karakteregenskapene med mer dybde, men en ting som er mer enn åpenbart i løpet av den korte spilletiden er den rene styrken i det visuelle.

Dette er en annonse:

Alt popper umiddelbart, og det mister ikke dampen i bevegelse. Den enkleste sammenligningen ville være Darkest Dungeons egen animasjonsstil, men Prelude Dark Pain begrenser ikke inspirasjonen sin til ett enkelt spill, da spøkelset av tegneserier og grafiske romaner ruver stort med et sterkt fundament av skarpe linjer og innfarging à la Hellboy kan kjennes i hvert hjørne, og jeg mener det på en god måte.

Det er fortsatt en del å gjøre med presentasjonen som helhet: noen få animasjoner føles litt hakkete, og jeg synes musikken som er med her er litt generisk og repeterende - noen av løkkene kan definitivt forbedres - men alt som er relevant for den visuelle designen, fra karakterene til de vignettaktige klippescenene, ånder mørke fantasy-tegneserier i serieform.

Selv om man ser bort fra utseendet, er det absolutt ikke en dårlig tid. Jeg har en svakhet for turbaserte strategispill og deres fokus på posisjonering, og det Prelude Dark Pain presenterer er både veldig direkte og potensielt fantastisk hvis fremtidige kampstadier egner seg for muligheten. Både historiedelen og den ekstra kampen fokuserer mye på ujevnt terreng og givende bevegelser og bruk av evner for å drepe noen fiender, noe som stimuleres av de ytre belønningene som kommer i oppdragsmålene og den rene gleden av å få en irriterende gruppe fiender i potensielt én omgang.

Dette er en annonse:

Dette risikerer å bli repetitivt, med bevegelser som bare er betinget av de områdene som gir en slags ekstra bonus eller de som eliminerer en fiende i ett skudd, og selv i den siste delen av demoen følte jeg hvordan noen av de sekundære effektene ble inkonsekvente på grunn av hvor lett det var å prioritere det raskere drapet i noen tilfeller, men det er her den ekstra kampen kommer inn i bildet, og jeg ville ikke bli overrasket om de la den til for å vise hvor mye mer kampsystemet kan være.

Det var en fornøyelse å leke med høydefordeler og langt flere evner, spesielt noen åpnet mange flere dører med hensyn til fiendehåndtering og posisjonering, som flere områdeangrep og et tårn som fungerte som en ekstra skadeutgang med sin egen tur, og det er en ekstra karakter eksklusiv for den kampen som jeg fant utrolig kreativ, og hvis det er den typen bar fremtiden vil sette, så vil denne rollebesetningen være en godbit å spille rundt.

Det er et lovende førsteinntrykk; det vil fortsatt være noe truende for nykommere på grunn av sjangerens egen natur, men forbi tallene og alternativene føltes denne introduksjonen utrolig tilgjengelig og morsom, og det er bokstavelig talt ingenting å tape på å gi det et forsøk.

Prelude Dark Pains demo er allerede tilgjengelig på spillets Steam-side.