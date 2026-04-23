Prelude Dark Pain vil begynne sin reise som Early Access i sommer

Det har vært nok en absurd travel dag for spillere over hele verden da enda et showcase fant sted, med ID@Xbox-arrangementet som skjedde for noen timer siden. Men bygger på dette, nå har Second Wind Showcase til og med skjedd, og bringer med seg nyheter om en håndfull andre titler.

Et slikt eksempel er Prelude Dark Pain, som nettopp har vist frem en ny trailer og bekreftet at prosjektet vil debutere i en Early Access-tilstand i sommer. Kommer til PC, denne tittelen er en mørk fantasy turbasert taktisk RPG, og i dette siste glimt av det bredere spillet har vi blitt introdusert for en liste over fraksjonene, inkludert havvokterne kjent som The Blue Nets, den eldgamle The Keepers of the Veil, og den magiske Van Rigmars.

Du kan lære mer om hver fraksjon og klan i den nye traileren, som til og med setter søkelyset på spillets historie og hvordan de mange heltene i riket Statera er knyttet sammen. Følg med for en fast debutdato for Early Access-ankomsten.