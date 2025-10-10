Premier League-dommeren mener VAR har skapt en falsk forventning om perfeksjon

HQ

Dommere utsettes noen ganger for ekstremt stress på fotballbanen, og oftere enn ikke blir de også utsatt for trakassering, fornærmelser og angrep fra fans. Anthony Taylor, 46 år gammel dommer, sa i et intervju med BBC Sport at fansen ikke kan forvente perfeksjon hele tiden for dem, ettersom det ikke eksisterer, og satte fokus på frykten dommerne har.

"Det er veldig viktig at vi faktisk begynner å snakke om at folk er redde for å feile eller gjøre feil. Vi må akseptere at hvis vi ikke skaper det rette miljøet for at folk skal trives, så vil folk være redde, og det vil ha en negativ innvirkning på enkeltpersoner og prestasjoner på lang sikt", sier offiseren, som har jobbet 15 år i Premier League.

I 2023 dømte Taylor Europa League-finalen mellom Roma og Sevilla. Jose Mourinhos Roma tapte finalen, og senere konfronterte den portugisiske treneren Taylor på parkeringsplassen. Han ble også fornærmet av fans sammen med familien sin på flyplassen i Budapest. Han kan ikke forstå hvordan det kan være akseptabelt: "Jeg er sikker på at disse personene ikke ville likt at noen snudde seg rundt og sa det til dem eller deres egne barn", sier han, og forteller at familien hans aldri reiser med ham på kamp etter det.

VAR førte med seg en falsk forventning om perfeksjon

Han la også til at videoassistert dommer (VAR) skapte falske forventninger: "Det skapte en forventning om perfeksjon, at det ville løse absolutt alles problemer, og at det ville være en utopi. I virkeligheten var disse menneskene helt på jordet. Den ene uken vil folk si: "Vi vil ikke at VAR skal være for rettsmedisinsk". Den neste uken vil de si: "Hvordan har VAR ikke grepet inn i dette?"", sier Taylor.

Tror du at VAR er en fordel for fotballen?