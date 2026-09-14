Premier League-dommerne bekrefter «vurderingsfeil» i forbindelse med Erling Haalands mål mot Manchester United

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Manchester City vant derbyet mot Manchester United 1-0 med et mål av Haaland... som vil bli sesongens mest omstridte mål, fordi det ikke burde ha blitt godkjent, ifølge Premier League-dommerorganet Pro Ref.

Dommeren underkjente opprinnelig målet fordi han trodde Haaland var i offside, men VAR godkjente det senere og viste at han var akkurat i lovlig posisjon, takket være Patrick Dorgus fot.

Spilleren som imidlertid var i offside, var Enzo Fernández, som i utgangspunktet ble ansett for ikke å ha grepet inn i spillet fordi han ikke berørte ballen, til tross for at han forsøkte å dykke. Men etter nærmere gjennomgang innrømmet Pro Ref at Fernández faktisk grep inn i spillet: «Det ble fastslått at Enzo Fernández ikke spilte ballen, og derfor blir enhver offside-overtredelse subjektiv», uttalte Pro Ref i en pressemelding. «I dette tilfellet erkjente imidlertid VAR ikke den sannsynlige innvirkningen av hans posisjon og burde ha anbefalt en gjennomgang på banen.

Dommerorganisasjonen bekreftet at de tok kontakt med Manchester United «for å erkjenne det vi anser som en feilvurdering», men resultatet vil selvfølgelig stå, noe som plasserer Manchester City på andreplass i Premier League-tabellen, som det eneste laget sammen med Arsenal som har vunnet de fire første kampene.