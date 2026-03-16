Premier League ilegger Chelsea en historisk bot, men bøtene mildnes av klubbens frivillige selvrapportering

Premier League har ilagt Chelsea sin største bot noensinne med god margin: 10 millioner pund, ett års forbud mot overgangssigneringer for førstelaget - suspendert - og ni måneders umiddelbart forbud mot overganger for akademiet. Det er en historisk avgjørelse, men en avgjørelse som Chelsea aksepterte og ble enige med Premier League om, og som ikke medfører sportslige sanksjoner som poengtrekk.

Boten kommer etter at klubben frivillig rapporterte om brudd på reglene for finansiell rapportering og tredjepartsinvesteringer mellom 2011 og 2018, da klubben var eid av den russiske milliardæren Roman Abramovich (2009-2022). "En rekke hemmelige betalinger fra tredjeparter tilknyttet klubben ble gjort til spillere, uregistrerte agenter og andre tredjeparter", heter det i uttalelsen, som ble brukt til å signere spillere som Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle og Nemanja Matic.

Premier League sa at de ville ha gitt klubben en bot på 20 millioner pund, men at de tok hensyn til Chelseas proaktive selvrapportering, innrømmelser av brudd og "eksepsjonelle samarbeid gjennom hele etterforskningen" som formildende faktorer. Boten ble halvert, og forbudet mot å signere spillere til førstelaget ble suspendert i to år, noe som betyr at det ikke vil tre i kraft hvis Chelsea ikke begår flere brudd.

Dessuten ble det funnet at klubben, til tross for de hemmelige betalingene, ikke ville ha brutt reglene for lønnsomhet og bærekraft i de aktuelle sesongene, så en sportslig sanksjon med poengtrekk ble utelukket.

Chelsea ble imidlertid ilagt en annen sanksjon knyttet til akademiet på grunn av registrering av akademispillere mellom 2019 og 2022: ni måneders umiddelbar utestengelse fra akademiet og en bot på 750 000 pund.