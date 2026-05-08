Premier League-kampen mellom Arsenal og West Ham er "emosjonell gymnastikk" for Tottenham-fansen

HQ

I den vanvittige sluttspurten av Premier League vil en uvanlig omstendighet skje: Tottenham Hotspur-fansen kan for første gang heie på rivalene Arsenal, ettersom naboene i Nord-London kan ha nøkkelen til Tottenhams overlevelse i Premier League ... men det er en pille som er for tøff å svelge for noen.

Tottenham og West Ham er de to lagene som for øyeblikket kjemper for å overleve i Premier League: Tottenham ligger ett poeng foran, på 17. plass, med 37 poeng, mens West Ham ligger i nedrykkssonen med 36 poeng. Og her er problemet: Arsenal spiller mot West Ham på lørdag, kl. 16:30 BST, 17:30 CEST.

Hvis Arsenal slår West Ham, vil Tottenham ha mye bedre sjanser til å redde seg fra nedrykk. Men hvis West Ham slår Arsenal, vil Arsenal lide et stort slag for sine ambisjoner om å vinne Premier League ... spesielt etter Manchester Citys 3-3 uavgjort mot Everton oppnådd i siste sekund på mandag.

BBC spurte noen Spurs-fans, og noen er villige til å gamble med sjansene for å rykke ned fra Premier League og vil heie på West Ham for å slå sine erkerivaler. "En av Spurs-kompisene mine sa at de ville heie på Arsenal. Jeg bare..: 'Hva er det du sier!'", sa en Tottenham-fan. "Personlig ville jeg ikke gått så langt som å heie på Arsenal. Det kunne jeg ikke fått meg selv til å gjøre."

En annen fan sier imidlertid at "sikkerhet er viktigere enn spøk", mens en annen sier at "mange Spurs-fans hadde innfunnet seg med at nedrykket kom til å skje", så dette er nå "emosjonell gymnastikk".

Uansett hva som skjer, er det sikkert at kampen mellom Arsenal og West Ham blir en av de mest avgjørende kampene i sluttspurten av ligaen... med Tottenham- og Manchester City-supportere som følger den nøye.