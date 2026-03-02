Premier League-kamper denne uken: alle kamper fra tirsdag til torsdag før FA-cupen
Premier League-kamper du kan se denne uken før FA-cupens femte runde.
FA-cupens femte runde (åttendedelsfinale) spilles denne helgen, mellom fredag 6. mars med Wolves mot Liverpool og mandag 9. mars mellom West Ham og Brentford. Og uten europeiske konkurranser før neste uke, får vi en midtuke-runde i Premier League, mellom tirsdag 3. mars og torsdag 5. mars, nesten umiddelbart etter forrige helgs kamper, der Manchester United steg til topp 3, Wolves lamslått Aston Villa og Manchester City og Arsenal vant.
Premier League-kamper denne uken (kampdag 29 av 38):
Tirsdag 3. mars 2026
- Bournemouth mot Brentford - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Everton mot Burnley - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Leeds mot Sunderland - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Wolves mot Liverpool - 20:15 GMT / 21:15 CET
Onsdag 4. mars 2026
- Aston Villa mot Chelsea - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Brighton mot Arsenal - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Fulham mot West Ham - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Manchester City mot Nottingham Forest - 19:30 GMT / 20:30 CET
- Newcastle mot Manchester United - 20:15 GMT / 21:15 CET
Torsdag 5. mars 2026
- Tottenham mot Crystal Palace - 20:00 GMT / 21:00 CET
Umiddelbart etter starter åttedelsfinalene i FA-cupen ... ironisk nok med en reprise av samme duell, Wolves mot Liverpool. Andre Premier League-klubber i FA-cupens femte runde er Arsenal (mot Mansfield Town), Chelsea (mot Wrexham), Newcastle mot Manchester City, Leeds United (mot Norwich City), Fulham (mot Southampton) og West Ham mot Brentford.
Hvem tror du vinner Premier League i år?