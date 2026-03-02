Premier League-kamper denne uken: alle kamper fra tirsdag til torsdag før FA-cupen

HQ

FA-cupens femte runde (åttendedelsfinale) spilles denne helgen, mellom fredag 6. mars med Wolves mot Liverpool og mandag 9. mars mellom West Ham og Brentford. Og uten europeiske konkurranser før neste uke, får vi en midtuke-runde i Premier League, mellom tirsdag 3. mars og torsdag 5. mars, nesten umiddelbart etter forrige helgs kamper, der Manchester United steg til topp 3, Wolves lamslått Aston Villa og Manchester City og Arsenal vant.

Premier League-kamper denne uken (kampdag 29 av 38):

Tirsdag 3. mars 2026



Bournemouth mot Brentford - 19:30 GMT / 20:30 CET



Everton mot Burnley - 19:30 GMT / 20:30 CET



Leeds mot Sunderland - 19:30 GMT / 20:30 CET



Wolves mot Liverpool - 20:15 GMT / 21:15 CET



Onsdag 4. mars 2026



Aston Villa mot Chelsea - 19:30 GMT / 20:30 CET



Brighton mot Arsenal - 19:30 GMT / 20:30 CET



Fulham mot West Ham - 19:30 GMT / 20:30 CET



Manchester City mot Nottingham Forest - 19:30 GMT / 20:30 CET



Newcastle mot Manchester United - 20:15 GMT / 21:15 CET



Torsdag 5. mars 2026



Tottenham mot Crystal Palace - 20:00 GMT / 21:00 CET



Umiddelbart etter starter åttedelsfinalene i FA-cupen ... ironisk nok med en reprise av samme duell, Wolves mot Liverpool. Andre Premier League-klubber i FA-cupens femte runde er Arsenal (mot Mansfield Town), Chelsea (mot Wrexham), Newcastle mot Manchester City, Leeds United (mot Norwich City), Fulham (mot Southampton) og West Ham mot Brentford.

