Premier League-kamper denne uken: siste i 2025, første i 2026

Fotballen stopper ikke opp i England, selv ikke i høytiden: Det har vært fotball siden Boxing Day, og kampdag 19 fortsetter umiddelbart: fra tirsdag 30. desember til torsdag 1. januar (selv om det logisk nok ikke spilles kamper 31. desember). Etter den siste kampdagen viser Premier League-tabellen igjen de "seks store" i England som topper listene, med Arsenal som leder, men bare to poeng foran Manchester City, og et forbedret Liverpool som vender tilbake til topp 4 :



Arsenal: 42 poeng

Manchester City: 40 poeng

Aston Villa: 39 poeng

Liverpool: 32 poeng 32 poeng

Chelsea: 29 poeng

Manchester United: 29 poeng

Sunderland: 28 poeng



Sunderland, årets overraskelse, er sju måneder etter opprykket fra andredivisjon, og har investert 115 millioner euro i spillere, noe som har bidratt til at de fortsatt er et av de beste lagene i ligaen til tross for at de ikke har vært i Premier League på åtte år.

Dette er kampene på Premier League-kampdag 19, rundt nyttårsaften :



Burnley mot Newcastle: Tirsdag 30. desember, 19:30 GMT, 20:30 CET



Chelsea mot Bournemouth: Tirsdag 30. desember, 19:30 GMT, 20:30 CET



Nottingham Forest mot Everton: Tirsdag 30. desember, 19:30 GMT, 20:30 CET



West Ham mot Brighton: Tirsdag 30. desember, 19:30 GMT, 20:30 CET



Arsenal mot Aston Villa: Tirsdag 30. desember, 20:15 GMT, 19:15 CET



Manchester United mot Wolves: Tirsdag 30. desember, 20:15 GMT, 19:15 CET



Crystal Palace mot Fulham: Torsdag 1. januar, 17:30 GMT, 18:30 CET



Liverpool mot Leeds United: Torsdag 1. januar, 17:30 GMT, 18:30 CET



Sunderland mot Manchester City: Torsdag 1. januar, 20:00 GMT, 21:00 CET



Brentford mot Tottenham: Torsdag 1. januar, 20:00 GMT, 21:00 CET

