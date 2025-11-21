Premier League-klubbene godkjenner nye Financial Fair Play-regler for å unngå overdrevne spillerkjøp

HQ

Premier League-klubbene har stemt over og blitt enige om nye økonomiske regler for Financial Fair Play (FPP), som vil begrense utgiftene til spillerstall (overgangssummer, spillerlønninger) til 85 % av fotballrelaterte inntekter og netto fortjeneste fra spillersalg. Inntekter fra andre salg eller satsinger vil ikke kunne brukes til spillerstall.

Alle Premier League-klubbene stemte for, med unntak av Bournemouth, Brighton, Brentford, Crystal Palace, Fulham og Leeds, som stemte imot.

Dette kommer etter at Everton solgte damelaget sitt til Roundhouse Capital Holdings, et morselskap kontrollert av klubbeier Dan Friedkin, noe som ga større rom for overgangssummer, og etter at Chelsea solgte to Stamford Bridge-hoteller til et søsterselskap i fjor, nok en gang for å øke lønnsrammen for å signere flere spillere.

Disse grepene ville ikke ha vært tillatt i henhold til reglene som ble godkjent i dag, som gir poengtrekk ved brudd på reglene. Nærmere bestemt vil klubber som overskrider 85 % av klubbens inntekter i utgifter bli bøtelagt, men hvis de overskrider 115 %, vil de få en sportslig sanksjon. Dette er en lavere terskel enn UEFA, som tillater at maksimalt 70 % av klubbens inntekter brukes til lagkostnader.

Slik det er nå, må klubbene nøye velge ut sine tropper til europeiske turneringer for å overholde UEFAs strengere regler for økonomisk fair play, som ligner mer på de spanske lovene. "De nye SCR-reglene (Squad Cost Ratio) er ment å fremme muligheten for alle klubber til å strebe etter større suksess og bringe ligaens finansielle system nærmere Uefas eksisterende SCR-reglene," sier Premier League i en uttalelse.