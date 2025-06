Premier League offentliggjør terminlisten for sesongen 2025/26, fra 15. august til 24. mai 2026

HQ

Premier League-kampene for sesongen 2025/26 er offentliggjort. Datoer for alle 380 kampene i neste sesong er offentliggjort, fra 16. august 2025 til 24. mai 2026, fordelt på 33 helger og fem midtukekamper.

De regjerende mesterne Liverpool blir først ut mot Bournemouth, fredag 15. august kl. 20:00 BST, 21:00 CEST. Resten følger i løpet av helgen:

Lørdag 16. august



12:30 BST: Aston Villa mot Newcastle United



12:30: Brighton & Hove Albion mot Fulham



12:30: Nottingham Forest - Brentford



12:30: Sunderland - West Ham United



12:30: Tottenham Hotspur - Burnley



17:30: Wolverhampton Wanderers - Manchester City



Søndag 17. august



14:00 Chelsea - Crystal Palace



16:30 Manchester United - Arsenal



Mandag 18. august



20:00 Leeds United - Everton



Hvis du er nysgjerrig, kan du se hele terminlisten her. Ingen kamper vil bli spilt 24. desember, og Premier League sier at oppsettet er laget for å gi spillerne mer tid til å hvile over julen, og at det ikke vil bli spilt to runder med mindre enn 60 timers mellomrom.

Sesongen starter i midten av august, noe som betyr at dersom Chelsea og Manchester City når finalen i klubb-VM, vil de få svært lite hviletid...