Premier League og EFL innfører pauser under ramadan for å tillate iftar

Ramadan starter i dag, 17. februar, og avsluttes 19. mars. I en måned skal muslimer faste på dagtid, og ikke spise eller drikke noe før solnedgang. Og Premier League og den engelske fotballigaen vil nok en gang innføre ekstraordinære pauser der muslimske spillere får lov til å bryte fasten når solen går ned.

Dette er et tiltak som første gang ble innført av Premier League i 2021, under en kamp mellom Leicester City og Crystal Palace. Siden da har Premier League og EFL tillatt korte pauser for å gi muslimske spillere mulighet til å drikke væske eller ta energigeler. Disse korte pausene vil ikke avbryte spillet, og vil skje ved første passende anledning (en foul, et avspark eller en annen naturlig pause i spillet).

I Storbritannia går solen ned mellom kl. 17.00 og 19.00 GMT under ramadan, og mange kamper har avspark kl. 16.30 eller 17.30 GMT. Kjente muslimske spillere i Premier League inkluderer Mohamed Salah, William Saliba, Rayan Ait-Nouri og Amad Diallo.