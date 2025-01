Premier League-racet åpner seg etter at Nottingham Forest spiller 1-1 mot Liverpool og passerer Arsenal

HQ

Løpet om Premier League-tittelen er fortsatt veldig åpent. Liverpool leder fortsatt med seks poeng foran sin nærmeste forfølger, med mulighet for ytterligere tre poeng, ja, men Nottingham Forest har kommet tilbake i kampen, etter 1-1 i går kveld mot "De røde djevlene".

Forest tok ledelsen tidlig med en scoring av Chris Wood etter åtte minutter, et resultat som holdt seg også i andre omgang. Liverpools innbyttere snudde kampen, med mål av Diogo Jota assistert av Kostas Tsimikas, bare 22 sekunder etter at andre omgang startet. Men etter en spennende kamp endte kampen med Liverpools andre uavgjort på rad, noe som beviste at ingen er usårbare.

Ser man på statistikken, var resultatet forventet: denne sesongen er Tottenham Forest det laget som har startet flest ganger (17 av 21 kamper) med å åpne scoringen, mens Liverpool har fått flere poeng fra tapende posisjoner enn noe annet lag denne sesongen.

Nå leder Liverpool med 47 poeng, etterfulgt av Nottingham Forest med 41 poeng og Arsenal med 40 poeng. Hvis Arsenal slår Tottenham i kveld kl. 20:00 GMT, kan de redusere avstanden til Liverpool til bare tre poeng.