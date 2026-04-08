Premier League sikrer fem plasser i Champions League neste år, men kan øke til seks/syv

Arsenals seier over Sporting onsdag i returoppgjøret i Champions League-kvartfinalen er ikke endelig, og alt avgjøres i returoppgjøret neste uke, men det var nok til å matematisk bekrefte at Premier League vil ha minst fem lag i Champions League neste år, noe som nesten var gitt: Spania og Tyskland ligger langt bak på rangeringen.

Premier League har to år på rad klart å skaffe seg en ekstra plass, som tildeles i henhold til en UEFA-rangering basert på seire i alle UEFAs tre klubbturneringer: Champions League, Europa League og Conference League. Dette betyr at de fem lagene som per nå vil kvalifisere seg til Champions League er Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa og Liverpool. Chelsea vil gå til Europa League og Brentford til Conference League.

Det finnes imidlertid andre muligheter som kan gi Premier League to plasser til i Champions League. For at det skal skje, må Aston Villa vinne Europa League og ende utenfor topp fire, og Liverpool må vinne Champions League og også ende utenfor topp fire.

Som Sky skriver, vil begge lagene vinne sine europeiske turneringer, noe som vil gi det sjette og syvende Premier League-laget en Champions League-plass. Hvis enten Liverpool eller Aston Villa vinner, vil det sjette laget i ligaen kvalifisere seg til Champions League...

Hvis Nottingham Forest vinner Europa League, vil de også spille Champions League neste sesong, til tross for at de for øyeblikket ligger mye nærmere nedrykkssonen, på 16. plass.