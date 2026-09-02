Premier League slår igjen rekorden for de høyeste utgiftene i sommerens overgangsvindu

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Premier League har nok en gang slått en ny rekord... som ble slått i fjor og som ser ut til å bli slått nesten hvert år, ettersom prisene stiger selv på fotballens overgangsmarked. Alle Premier League-klubbene har til sammen brukt 3,46 milliarder pund, 4,09 milliarder euro, denne sommeren.

Årets største utgiftsklub var Manchester City, som brukte 440 millioner pund (526 millioner euro) på ni spillere, inkludert to rekordkjøp: Elliot Anderson og, senest, Enzo Fernández, som er blant de fire dyreste spillerne gjennom tidene.

Chelsea (som brukte 117 millioner pund, 138 millioner euro på Morgan Rogers) og Tottenham Hotspur (som endte på 17. plass forrige sesong og var nær ved å rykke ned) var også blant klubbene som brukte mest penger. Fjorårets største kjøper, Liverpool, brukte «bare» 250 millioner pund (264 millioner euro) i dette transfervinduet, hovedsakelig på Bradley Barcola, 123 millioner pund (143,4 millioner euro) inkludert tilleggsbetalinger.

Selv et lag som Coventry City, som rykket opp denne sesongen, brukte like mye som PSG, den største utgiveren i Ligue 1 denne sommeren, som RMC påpeker: 148 millioner euro.