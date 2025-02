Premier League vil vise frem barneskoleelevers kunstverk hele helgen, og det er det en god grunn til

HQ

Premier League er endelig tilbake denne uken (i kveld, faktisk) med kampdag 25, etter ti dagers pause for EFL-cupen og FA-cupen (med unntak av Everton-Liverpool, som spilles på onsdag, slik at alle lagene tar igjen det tapte).

Blant kampene som skiller seg ut er Brighton-Chelsea på fredag kl. 20:00 GMT, Leicester City-Arsenal på lørdag kl. 12:30 GMT, Manchester City-Newcastle kl. 17:00 GMT på lørdag, og Liverpool-Wolves (14:00) og Tottenham-Manchester United (16:30) på søndag.

Hvis du følger Premier League på X og andre sosiale medier, vil du finne noe interessant: barnetegninger. Det er en forklaring: Premier League har støttet over 19 000 barneskoler og 70 000 lærere over hele Storbritannia, med ressurser som Premier League Primary Stars. For å feire kreativiteten deres vil de vise frem kunstverk designet av de unge elevene selv, "og fremheve det utrolige talentet og fantasien til elever over hele landet".

Primary Stars er en serie med gratis, læreplanrelaterte ressurser for barn i alderen 7-12 år, med leksjoner i blant annet engelsk, Match, kroppsøving og helse, men også i å bygge opp selvtillit, takle kjønnsstereotyper eller trygg bruk av Internett.

De neste par dagene kan du forvente å se mange flere tegninger på Premier Leagues sosiale kanaler. Til og med navnene på lagene i tabellen har blitt skrevet av de unge. Herregud, dette er så søtt!