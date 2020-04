Premieredato spikret for PC Gaming Show 2020

Etter at arrangørene ESA ble nødt til å avlyse årets E3-messe, meddelte flere av de som skulle ha pressekonferanse at de enda skal kjøre på. Hittil har dog ingen gått ut med tid og dato for når dette skal skje, men nå meddeler i hvert fall PC Gamer at PC Gaming Show skal kjøres den 6. juni.

Det pleier ikke akkurat å være E3-messens høydepunkt, men vi kommer i hvert fall til å se nytt gameplay og helt nye annonseringer. Blant de medvirkende finner vi Frontier, Humble Bundle, Perfect World, Tripwire, Epic Games og Intel.