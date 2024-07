Premieredatoen for den tredje Dune-filmen ser ut til å ha blitt avslørt

HQ

Det var riktignok et sjansespill, men mange av oss jublet likevel da det i kjølvannet av premieren på Dune: Part Two ble bekreftet at Denis Villeneuve allerede hadde startet arbeidet med den tredje filmen i serien. Dette sa han også vil bli den siste, i hvert fall for hans del, ettersom regissøren ønsker å flytte fokus over på andre ting.

Takket være Deadline kan vi nå også avsløre mer nøyaktig når dette vil skje. Warner Bros. har annonsert en "Untitled Denis Villeneuve event film" som forventes å ha premiere i desember 2026, noe som rimeligvis bare kan være den tredje Dune-filmen.

Vi krysser selvsagt fingrene for at dette stemmer, og starter allerede nedtellingen til Villeneuves garantert episke avslutning på trilogien.

Gleder du deg til den tredje Dune?