Premieredatoen for oppfølgeren til Super Mario Bros.

Lets-a-go! Nintendo har endelig bekreftet utgivelsesdatoen for oppfølgeren The Super Mario Bros. Movie, oppfølgeren til fjorårets monster-suksess som klarte å håve inn nesten 1,4 milliarder dollar på kino.

Det var Shigeru Miyamoto selv som benyttet anledningen til å sladre litt via Nintendos X-konto der han avslørte at filmen (som vi fortsatt ikke kjenner den offisielle fulle tittelen på) vil ha premiere 24. april 2026 i Japan.

Via oversettelse uttalte Miyamoto: "Hallo, dette er Miyamoto. Vi vil kringkaste en Nintendo Direct i kveld, men før det vil jeg gjerne komme med en kunngjøring. Utgivelsesdatoen for den nye Super Mario-animasjonsfilmen i Japan er satt til 24. april 2026. Vi jobber med Illumination-teamet for å gjøre det til en morsom film, så fortsett å se frem til den."

