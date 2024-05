Premieredatoen til sesong 3 av The Bear avslørt

HQ

Det er tre måneder siden vi fikk vite at den tredje sesongen av The Bear blir servert i juni, og nå vet vi den eksakte datoen.

En kort teaser avslører at alle episodene av The Bear sesong 3 slippes på FX/Hulu (og forhåpentligvis Disney+) den 27. juni. Dette betyr at vi bare må vente litt mer enn seks uker på fortsettelsen av Carmen, Sydney, Richie og alle de andres historie.