Premieren er spikret for SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

I fjor kunne vi rapportere at Svampebob skulle gjøre comeback i spillsammenheng med en remake av SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, som originalt kom ut i 2003. Det nye spillet bærer tittelen SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, og i en ny trailer har premieredatoen blitt spikret.

Spillet lanseres den 23. juni, og det betyr at vi kan se frem mot en dobbel dose av Svampebob Firkant denne sommeren, ettersom filmen The SpongeBob Movie: Sponge on the Run får premiere i august.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor, hvor du også får se litt gameplay fra spillet.