"Premium-spill for premium-spillere": Pitchford gjør PC-spillmiljøet rasende

HQ

Siden lanseringen av den fjerde delen av Borderlands har kritikken - spesielt fra PC-spillere - vært nådeløs. Rapporter om hakkete bildefrekvenser, krasj og rett og slett urimelige systemkrav har fått mange fans til å rase. Gearbox-sjef Randy Pitchford forsvarer imidlertid både spillet og de krevende spesifikasjonene på en måte som neppe roer ned raseriet.

På X kalte Pitchford Borderlands 4 "et premiumspill for premiumspillere", og hevdet at mange rett og slett prøver å kjøre tittelen på underdrevne maskiner - noe han sammenlignet med å drive en monstertruck med en løvblåser. Ifølge Pitchford er det Unreal Engine 5-baserte spillet ikke ment for eldre maskinvare. I stedet anbefaler han at spillere som sliter, sikter mot 1440p-oppløsning i stedet for 4K.

Ikke overraskende har denne uttalelsen ikke falt i god jord. Brukere på X motvirker at selv moderne GPUer som RTX 3060 og 4060 sliter med å opprettholde 60 fps ved 1080p, mens andre som har high-end rigger med RTX 5090-kort og Ryzen 9800X3D-prosessorer sier at 120 fps er en ønskedrøm - selv med DLSS og Frame Generation aktivert. Pitchfords avskjedsråd? Bruk Steams refusjonsalternativ hvis PC-en din ikke takler det. Vel, takk for det, veldig nyttig.