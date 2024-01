Prequel-filmen The First Omen avslører første trailer

Richard Donners mer enn 40 år gamle skrekkklassiker står fortsatt som en av de beste i sjangeren. En film som også har fått sin del av mer eller mindre underholdende oppfølgere, og 5. april i år kommer prequel-filmen The First Omen på kino.

Filmen, som har vært i produksjon siden 2016, har gått gjennom en god del manusforfattere og regissører, noe som normalt ikke lover godt, men la oss håpe at The First Omen kan overraske, hvem vet. Du kan se synopsis og trailer nedenfor.

"Når en ung amerikansk kvinne blir sendt til Roma for å begynne et liv i kirkens tjeneste, møter hun et mørke som får henne til å stille spørsmål ved sin egen tro og avdekker en skremmende konspirasjon som håper å skape den inkarnerte ondskapen."

Er du nysgjerrig på The First Omen, og hvilken av de tidligere filmene i serien er din favoritt?