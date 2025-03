Presentasjon av den kasserte STAMP-prototypen for PSP utgitt

HQ

Vi rapporterer ofte om spill som blir annonsert og deretter, i løpet av utviklingssyklusen eller til og med kort tid etter utgivelsen, blir forlatt, men vi hører sjelden om prosjektene som blir presentert for utgivere og aldri går utover prosjektet og prototypene. I dag er derfor en spesiell dag, fordi vi har fått vite detaljer om en aldri utgitt tittel kalt STAMP, som Japan Studio ønsket å lage som en PSP-eksklusiv tittel.

Spillet var tilsynelatende basert på mekanikken knyttet til Sony-håndholdte spillkonsollers fire actionknapper, med firkantknappen for "create", trekantknappen for "destroy", sirkelknappen for "bounce" og X-knappen for "erase". Det hadde en produksjonsplan på 14 måneder mellom 2009 og 2010, og ideen var å ferdigstille alle utgivelsesversjonene samtidig (japansk, amerikansk og europeisk).

Av en eller annen grunn passerte ikke prosjektet Sonys filter, og ble liggende i en skuff helt til noen fant det igjen på Reddit, sammen med en første trailer og bilder av studioets egen presentasjon for å selge inn ideen. Vi synes det har en viss Loco Roco-følelse som vi gjerne skulle ha prøvd ut.

Hva med deg?