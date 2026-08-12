President Donald Trump bekrefter at han byttet fly etter NATO-toppmøtet på grunn av en potensiell trussel

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For en måned siden kom det frem opplysninger som tydet på at president Donald Trump ble utsatt for en så alvorlig trussel mot sitt liv at han måtte bytte fly i all hemmelighet etter det nylige NATO-toppmøtet. Disse opplysningene er nå bekreftet av USAs leder.

Ifølge BBC News forklarte Trump: «Jeg følger Secret Service og militæret. De ville at jeg skulle ta et annet fly, et annet fly. Jeg må bare gjøre som de sier.»

I denne uvanlige situasjonen gikk Trump om bord i Air Force One foran media og TV-kameraer, før han i all hemmelighet ble fraktet til et nærliggende militærfly ved å gjemme seg i en cateringbil. Årsaken til dette skuespillet skal angivelig være en troverdig trussel om at et iransk missil skulle avfyres mot flyet.

Selv om dette har fått mange til å lure på om Trumps beslutning satte livene til de ombord på «lokkeflyet», Air Force One, i fare, har den amerikanske presidenten siden avvist disse bekymringene ved å påpeke at den «større risikoen» ville ha vært knyttet til militærflyet, da «det ville vært mer sannsynlig at de ville gått etter» det når de innså at Trump ikke befant seg om bord i sitt vanlige fly.