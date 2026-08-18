President Donald Trump eskalerer konflikten i Midtøsten med trusler om å bombe Oman, som er en alliert av USA

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Konflikten i Midtøsten pågår fortsatt. Krigen begynte for mange måneder siden, og det ser ut til at den ikke har gått etter planen for president Donald Trump og USA, som bruker enorme ressurser på krigen og møter økende motstand hjemme.

Mens fredssamtalene fortsatt er et samtaleemne uten at det kommer noe av betydning ut av dem, ser det nå ut til at Trump har skiftet holdning igjen og er klar til å gjøre sine intensjoner kjent gjennom helvetesild og vold.

Under en pressekonferanse i Det hvite hus nylig, ifølge Sky News, uttalte Trump at han ville «bombe dritten» ut av Oman dersom landet skulle «stå i veien». Det bisarre ved denne uttalelsen er at Oman er en alliert av USA og hittil ikke har spilt noen direkte rolle i denne konflikten. Landet har snarere vært i dialog med Iran om å åpne en transitrute i Hormuzstredet, noe som tydeligvis ikke har blidgjort Trump.

Under pressekonferansen snakket Trump til og med igjen om sin tidligere idé om å gjøre Hormuzstredet til amerikansk territorium, noe han fremdeles anser som en «flott idé».