President Donald Trump undertegner en ordre om å begrense vaksinasjon av barn

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President Donald Trump fortsetter sin kamp mot vaksiner for barn. Som en del av en nylig pressekonferanse i Det hvite hus undertegnet den amerikanske lederen en rekke ordre, hvorav én krever begrensning av barnevaksiner og oppdeling av MMR-vaksinen som brukes mot kusma, meslinger og røde hunder.

Trump krever en reduksjon av vaksiner for barn fra de 18 som anbefales av American Academy of Pediatrics, til kun 11 vaksiner. Det bør nevnes at disse ordrene ikke er egentlige påbud, men kun anses som retningslinjer, samtidig som Trump fortsetter å angripe vaksiner og hevder at det finnes en sammenheng mellom vaksiner og dagens forekomst av autisme.

I en uttalelse om saken, ifølge BBC News, sa Trump: «For flere tiår siden fikk barn bare en liten brøkdel av de vaksiner som kreves i dag. På den tiden var folk mye sunnere, og selvfølgelig fantes ikke de høye autismeforekomstene vi ser i dag.»

Når det gjelder hvilke sykdommer Trump fortsatt anbefaler vaksiner og behandling mot, gjelder det hovedsakelig de mest ødeleggende sykdommene, inkludert meslinger, kusma, røde hunder, difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Haemophilus influenzae type B, pneumokokksykdom, humant papillomavirus og vannkopper/varicella.