President for Nippon Ichi Software, Tetsuhisa Seko dør

Det japanske studioet Nippo Ichi Software kunngjorde i dag at presidenten Tetsuhisa Seko har gått bort. Seko hadde vært i NIS siden 2002, hvor han ble forfremmet til leder for forretningsdivisjonen i 2005. I 2023 ble han forfremmet til president i selskapet. Seko ble 54 år gammel.

Foreløpig vil NIS ikke fylle stillingen hans umiddelbart, ettersom selskapet ifølge Nintendo Life har det antallet ledere som kreves av loven for å holde seg i virksomhet.

Nippon Ichi Software er best kjent som skaperne av Disgaea- og Phantom Brave-seriene, samt utgivere gjennom sin vestlige divisjon NIS America av Danganronpa: Trigger Happy Havoc, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak og Ys X: Nordics.