President Trump annonserer planer om å innføre massive tollsatser på filmer laget utenfor USA

Donald Trump hadde ikke engang tiltrådt sin andre presidentperiode før han annonserte at han ville ta et oppgjør med Hollywood, og utnevnte Mel Gibson, Sylvester Stallone og Jon Voight som sine filmambassadører. Nøyaktig hva deres rolle er, er fortsatt ikke helt klart, men vi vet at Trumps krig mot Hollywood bare så vidt har begynt.

Nå melder Deadline at han ønsker å innføre 100 % toll på alle filmer produsert utenfor USA, og han hevder via Truth Social at såkalt runaway-produksjon (filmer beregnet på USA produsert utenfor Hollywood) er en "nasjonal sikkerhetstrussel". Gjennom disse nye tollsatsene argumenterer Trump for at den amerikanske filmindustrien bør beskyttes mot utenlandsk konkurranse.

Men som med andre tollsatser som USA har innført, er det en risiko for negative konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt. Filmindustrien hevder at dette truer med å gjøre filmproduksjon dyrere, noe som sannsynligvis vil være en kostnad som pålegges amerikansk filmproduksjon, og det gjør også internasjonale samarbeid vanskeligere.