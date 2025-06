President Trump forventes å forlenge fristen for salg av TikTok med ytterligere 90 dager

HQ

En av de siste handlingene til Joe Biden som USAs president var å tvinge kineserne ByteDance til enten å fjerne TikTok fra USA eller i stedet selge plattformen til en ny eier som ikke var basert i det asiatiske landet. Denne avgjørelsen fikk mange TikTok-skapere til å bekymre seg for levebrødet sitt, men så tok Bidens tid som president slutt, og et av de første grepene president Donald Trump tok, var å forlenge salgsfristen med 90 dager for å gi mer tid til å få på plass en avtale.

Men 90 dager gikk, og Trump var under press nok en gang, så han bestemte seg for å tilby en ny livline i form av ytterligere 90 dagers forlengelse. Denne fristen har også gått ut, og nå er det ventet at Trump vil forlenge fristen med ytterligere 90 dager, noe som betyr at det vil ha gått ¾ år fra salget skulle være gjennomført til denne siste forlengelsen er gjennomført.

Dette kommer fra CNN, som skriver at "Trumps siste utsettelse av håndhevelsen reiser spørsmål om statusen til en avtale som kan sikre TikToks langsiktige fremtid i USA. Den kinesiske regjeringen har gitt få offentlige indikasjoner på at de ville være villige til å godkjenne et salg utover å antyde at en eventuell avtale ikke kunne inkludere TikToks "algoritme", som har blitt kalt appens hemmelige saus."

Så ja, spørsmålet er om denne avtalen i det hele tatt vil bli fullført, og om Trump vil sette skruene til ByteDance og Kina over salget.

