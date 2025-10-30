President Trump har beordret Pentagon til å begynne å teste atomvåpen igjen

HQ

I en ganske stor og overraskende vending har president Donald Trump beordret Pentagon til å begynne å teste atomvåpen igjen. Ifølge Reuters ble beslutningen tatt bare noen øyeblikk før USAs president gikk inn i et møte med Kinas president Xi Jinping, og dette vil gjøre slutt på 33 års pause fra testing av slike enheter.

Med denne avgjørelsen i bakhodet har Trump delt følgende uttalelse: "På grunn av andre lands testprogrammer har jeg instruert Krigsdepartementet om å begynne å teste våre atomvåpen på lik basis. Den prosessen vil begynne umiddelbart."

Denne beslutningen ser ut til å komme av frykt for at USAs atomvåpenarsenal er i ferd med å bli overgått eller slått av Russland og Kina, derav Trumps tilleggsuttalelse om "Russland er nummer to, og Kina er en fjern tredjeplass, men vil være jevnbyrdige innen fem år."

Denne situasjonen ser ut til å åpne en dør som det vil bli vanskelig å lukke, ettersom Russland og landets president Vladimir Putin tidligere har sagt at hvis noe land begynner å teste atomvåpen igjen, så vil de også gjøre det. Selv om noen har testet atomdrevne våpen, sies det at bortsett fra Nord-Korea har ingen land gjennomført prøvesprengninger med kjernefysiske våpen på over 25 år, en fred som Trump nå vil forsøke å bryte.

Spørsmålet er naturligvis om Trump har til hensikt å få Pentagon til å teste kjernefysiske eksplosive våpen eller missiler med kjernefysisk kapasitet, men uansett har Kinas utenriksdepartement allerede gått ut med en oppfordring til USA om å fortsette å holde fast ved moratorieavtalen om testing av kjernefysiske våpen for å opprettholde den globale stabiliteten.