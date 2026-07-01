President Trump tjente 1 milliard dollar på kryptovaluta i sitt første år tilbake i embetet

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USAs president Donald Trump har avslørt at han tjente over 1 milliard dollar på sine kryptovaluta-transaksjoner. Dette overgår langt inntektene hans fra eiendomsvirksomheten og fra salg av varer som klokker, bibler, sko, parfymer, gitarer og annet med Trump-merket.

Mens Trump fortsetter sine forretninger samtidig som han leder USA, skisserer han i en 927 sider lang redegjørelse, som BBC har gjennomgått, nøyaktig hvor mye penger han har tjent siden han kom tilbake til embetet. Trumps største inntekt kommer fra en Trump-meme-mynt som ble lansert noen dager før han tiltrådte, og som han tjente 635 millioner dollar i royalty på. Siden den gang har verdien av meme-mynten stupt. Det ble også rapportert om inntekter på over 500 millioner dollar fra World Liberty Financial, et selskap grunnlagt av hans sønner og barna til hans spesialutsending Steve Witkoff.

Det hvite hus understreker fortsatt at Trump har plassert sin virksomhet i et forvaltningsfond som administreres av sønnene hans, og avviser at det foreligger noen interessekonflikt. I 2024 oppga Trump en inntekt på 600 millioner dollar, noe som viser at det siste regnskapsåret har vært enda mer vellykket for ham.

«Alle tiltak fra president Trump og hans administrasjon er i det amerikanske folkets beste interesse – og alle såkalte ‘journalister’ som hevder noe annet, gjenbruker den samme, utslitte og falske fortellingen som Demokratene og de tradisjonelle mediene har fremmet i et tiår,» sa Det hvite hus’ nestleder for pressetjenesten, Anna Kelly.

Trump har også hatt betydelige inntekter fra sine golfklubber, samt forlik fra rettssaker mot blant andre YouTube, X, Meta, CBS og ABC.