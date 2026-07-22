Presidenten i det italienske fotballforbundet innrømmer at det vil bli gjort «unntak» når det gjelder Pep Guardiolas lønn dersom han tar jobben

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Giovanni Malagò, som har vært president i det italienske fotballforbundet (FIGC) siden forrige måned, har innrømmet at det kan gjøres «økonomiske unntak» for å ansette Pep Guardiola som ny landslagstrener for Italia, med henvisning til lønnen hans, selv om han la til at «det ikke er sikkert at ansettelsen vil bli noe av», og uttalte at det er mange andre kandidater som vurderes, også utover Guardiola og de to andre navnene som ryktes, Roberto Mancini og Andrea Pirlo.

Malagò uttalte seg i podcasten «Cronache di Spogliatoio» om at samtalene med Guardiola «på ingen måte er et uttrykk for manglende respekt overfor andre kandidater, som man allerede har innledet samtaler med, og at å legge til et nytt navn på ingen måte vil svekke prosessen» (via ESPN).

Presidenten innrømmet også at med «økonomiske og budsjettmessige hensyn er det en underdrivelse å si at vi må stramme inn livremmen» på kort til mellomlang sikt. Han sa imidlertid at «det er gjort noen unntak», knyttet til navnet som er så dominerende for øyeblikket», med henvisning til Guardiolas lønn, som vil være høyere enn andre kandidaters etter ti svært suksessrike år i Manchester City og tidligere opphold i Bayern München og Barcelona.

Foruten Guardiola er de to andre kandidatene som det har gått rykter om, Roberto Mancini, tidligere italiensk landslagssjef mellom 2018 og 2023, som vant UEFA Euro 2020-trofeet (i 2021), og den legendariske tidligere midtbanespilleren Andrea Pirlo, som var trener for Juventus mellom 2020 og 2021 og nå jobber for Dubai United.

Ifølge ESPN ønsker imidlertid Guardiola faktisk å ta et sabbatsår og har avvist tilbudet fra Italia. Azzurri står for tiden uten trener siden Gennaro Gattuso trakk seg i april etter å ha mislyktes i å kvalifisere seg til VM.