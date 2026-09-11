Presidenten i det marokkanske fotballforbundet sier at VM 2030 skal arrangeres i Casablanca, mens FIFA benekter dette

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Diskusjonen om finalen i VM 2030 blusset opp igjen etter at Fouzi Lekjaa, president i Det kongelige marokkanske fotballforbundet (FRMF), som også støtter det liberale partiet «Autenticitet og modernitet», sa under et politisk valgmøte at «provinsen Benslimane vil få æren av å være vertskap for VM-finalen i 2030.»

«Den som ønsker å være med i den neste regjeringen, har ikke noe annet valg enn å utvikle provinsen», la han til. Casablanca ligger i Benslimane-regionen, der Hassan II Grand Stadium er under oppføring, og vil bli verdens største stadion målt i kapasitet når det åpnes.

Kort tid etter forsikret FIFA at beslutningen om arenaen for VM-finalen i 2030 «vil bli tatt i sin tid».

Det gikk nylig rykter om at FIFA hadde dempet Marokkos ambisjoner om å være vertskap for VM-finalen i 2030, som i stedet skal finne sted i Spania, enten i Madrid eller Barcelona. Til gjengjeld skulle Marokko få enerett til å være vertskap for klubb-VM i 2029.