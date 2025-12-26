Presidenten i Fenerbahçe sportsklubb arrestert og løslatt etter mistanke om narkotikabruk og narkotikaleveranser

HQ

Sadettin Saran, presidenten i klubben Fenerbahçe S.K. fra Istanbul, som hovedsakelig er kjent for sine fotball- og basketballag (men som også har lag i andre idretter som voleyball, friidrett, svømming, boksing og til og med e-sport), ble arrestert og senere løslatt mot kausjon denne uken i forbindelse med etterforskningen av en narkotikasak.

Saran, en tyrkisk-amerikansk tidligere idrettsutøver som ble president i Fenerbahçe i september 2025, ble arrestert onsdag i Istanbul på ordre fra påtalemyndigheten i Istanbul, sammen med andre offentlige personligheter fra medie- og underholdningssektoren. Saran ble siktet for å ha levert narkotika, lagt til rette for narkotikabruk og personlig narkotikabruk, ifølge påtalemyndighetens uttalelse (via DailySabah). En rettsmedisinsk undersøkelse fant spor av kokainmetabolitter i Sarans hår.

Presidenten ble løslatt under rettslige betingelser torsdag, etter å ha avgitt vitneforklaring og frivillig underkastet seg ytterligere tester. Han hevder at han er siktet for falske anklager, og planlegger å anmelde de som har publisert difamatorisk innhold på nettet. I mellomtiden har klubben støttet Saran og sagt at de tror at "presidenten vår vil komme seg gjennom denne perioden med fatning og motstandskraft".