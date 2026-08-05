Presidenten i Jordans fotballforbund anklager FIFAs Gianni Infantino for utpressing

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Kritikken mot FIFA-president Gianni Infantino hoper seg opp, både utenfor og innenfor FIFA. Arsène Wenger og Mattias Grafström uttalte nylig at de ikke visste noe om hans planer om å privatisere deler av verdensmesterskapet, og de uttrykte glede over nyheten om at planen var blitt kansellert.

Mange fotballforbund planlegger nå å hindre at den sveitsiske lederen blir gjenvalgt som FIFA-president neste år: Wales, Serbia og Sverige har bekreftet at de vil stemme mot ham, og Jordan slutter seg til listen over land som ikke vil støtte ham, etter at presidenten i Jordans fotballforbund, Ali bin Hussein, beskyldte Infantino for «utpressing» da Infantino satte som betingelse for økonomisk støtte til Jordans fotballforbund at de måtte støtte hans nå mislykkede plan.

«I Jordan er vi stolte av å opprettholde etiske verdier. Vi støttet ham ikke før, og ⁠vil absolutt ikke gjøre det nå», skrev Bin Hussein på X. «Men hele situasjonen er utpressing, og vi nekter å gi etter for det.»

Ali bin Hussein, som var visepresident i FIFA mellom 2011 og 2015, sa at Infantino hadde advart dem om at å støtte ham «ville bety mye» for å hjelpe deres fotballforbund, som har et svært lite budsjett, etter at FIFA i flere måneder hadde nektet å yte bistand i ulike saker, blant annet at supportere ble nektet visum til USA etter allerede å ha betalt for (ublu) VM 2026-billetter, og at de ble beskattet av USA for å ha sin baseleir i USA (mens de som hadde basen i Mexico og Canada ikke ble det).

Bin Hussein klaget også over at pengene for å delta i Arab Cup i Qatar i desember i fjor ennå ikke er utbetalt, «mens FIFA samtidig skryter av hvor mange milliarder de har i reserve».