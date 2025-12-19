HQ

Russlands president Vladimir Putin sa fredag at USAs president Donald Trump gjorde rett i å saksøke BBC på grunn av redigerte opptak av en tale som Trump sier feilaktig fremstilte ham som om han oppfordret tilhengere til å storme Capitol.

Årlig pressekonferanse på slutten av året

På sin årlige pressekonferanse i Moskva kritiserte Putin det han beskrev som mediemanipulasjon, og sa at slik praksis undergraver tilliten til offentligheten og forvrenger den politiske virkeligheten.

Trump har gått til søksmål mot BBC, Storbritannias offentlig finansierte kringkaster, med krav om minst 10 milliarder dollar i erstatning, og hevder at redigerte klipp fra en tidligere tale fikk det til å se ut som om han hadde oppfordret til vold under angrepet på Capitol 6. januar.

BBC har beklaget redigeringsfeilen, men har sagt at de har til hensikt å forsvare seg i rettssaken. Søksmålet har blåst nytt liv i debatten om medieansvar, politisk partiskhet og grensene for redaksjonelt skjønn, samtidig som Putins kommentarer understreker hvordan Vestlige mediekontroverser følges tett av Moskva.