Pressekonferansen i Oslo for Nobels fredsprisvinner María Corina Machado utsatt

Vi fikk nettopp nyheten om at pressekonferansen med den venezuelanske opposisjonslederen og fredsprisvinneren María Corina Machado, som var planlagt på Det Norske Nobelinstitutt tirsdag, er utsatt, men arrangørene regner med at den vil finne sted senere på dagen.

Machado (58) ble tildelt prisen for sin innsats for å redde Venezuela fra det Nobelkomiteen kalte en "brutal, autoritær stat". Sist hun viste seg offentlig, var i januar, da hun deltok i en demonstrasjon i Caracas i protest mot Nicolás Maduros innsettelse for tredje gang.

Machados første offentlige opptreden på 11 måneder

Nobelinstituttet sa at akkrediterte medier ville motta oppdaterte tidspunkter minst to timer før den utsatte konferansen. Machados familie, inkludert hennes mor og tre barn, har ankommet Oslo i forkant av onsdagens prisutdeling.

Rapporter tyder på at Machado kan ha nådd Europa med mulig assistanse fra USA, selv om hennes nøyaktige oppholdssted ikke er offentliggjort. Seremonien forventes å tiltrekke seg en rekke statsoverhoder, inkludert presidentene i Argentina, Panama, Ecuador og Paraguay.

Machado tilegnet prisen sin på X til "det lidende folket i Venezuela og til president Trump for hans avgjørende støtte til vår sak." Dette blir Machados første offentlige opptreden på 11 måneder.