Pressesekretær i Det hvite hus, Karoline Leavitt, skal forlate stillingen

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President Donald Trump har kunngjort at pressesekretæren i Det hvite hus, Karoline Leavitt, vil trekke seg fra stillingen sin ved utgangen av august. Ifølge den amerikanske lederen skyldes beslutningen at den 28 år gamle kvinnen ønsker å tilbringe mer tid med sin unge familie, noe som er bekreftet i en uttalelse på Truth Social.

Trump forklarer: «En av mine mest betrodde medarbeidere, Karoline Leavitt, vil forlate stillingen sin ved månedsslutt for å kunne tilbringe mer tid med sine vakre små barn og familien – en beslutning jeg fullt ut forstår og respekterer!»

Trump går et skritt videre og omtaler Leavitt som «en av de beste pressesekretærene i Det hvite hus i stillingens historie», noe mange medier kanskje vil bestride, med tanke på hennes ganske aggressive holdning og villighet til å beskylde journalister for å være partiske eller for venstreorienterte.

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117084211457388624</social>

Leavitt har også kommentert denne beslutningen og uttalt: «Å ha tjent som pressesekretær i Det hvite hus det siste halvannet året har vært en ære og et eventyr for livet. Jeg er utrolig takknemlig overfor president Trump for at han har gitt meg så mange ekstraordinære muligheter, som å jobbe i Vestfløyen og tilbringe utallige timer i Det ovale kontor, fly rundt i verden og møte utenlandske ledere, samt reise rundt i vårt vakre land og møte amerikanere fra alle samfunnslag.»