Presset øker på Storbritannia for å forby Kanye West etter festivalbacklash

Presset øker på Storbritannias regjering for å hindre Kanye West i å reise inn i landet etter at hans booking på Wireless Festival utløste omfattende motreaksjoner.

Rapperen, som nå er kjent som Ye, har møtt gjentatt kritikk for antisemittiske uttalelser de siste årene, noe som har ført til oppfordringer fra politikere og samfunnsgrupper om å hindre ham i å opptre. Kontroversen har tilspisset seg etter at en bølge av sponsorer har trukket seg fra arrangementet.

Statsminister Keir Starmer beskrev bookingen som "deeply concerning", mens Londons borgermester Sadiq Khan sa at kunstnerens tidligere kommentarer ikke gjenspeiler byens verdier. Det konservative opposisjonspartiet har også oppfordret regjeringen til å ta affære.

Innenriksdepartementet vurderer nå om West skal få komme inn i landet, og har myndighet til å nekte innreise av hensyn til offentlige interesser. Debatten følger etter lignende tiltak i utlandet, blant annet en visumkansellering i Australia i fjor.

Festivalarrangørene har forsvart avgjørelsen med at de ønsker å gi artisten en ny sjanse og skille musikken hans fra hans tidligere uttalelser. Vi får vente og se hva som skjer.