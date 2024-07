Presumed Innocent kommer tilbake for en andre sesong

HQ

Det Jake Gyllenhaal-ledede dramaet Presumed Innocent, som fortsetter å debutere med nye episoder på ukentlig basis på Apple TV+, er offisielt satt til å få en oppfølgersesong.

Streameren har bekreftet at showet har fått grønt lys for en andre sesong, og etter ordlyden å dømme kan vi forvente en ny historie om en ny sak, og uten tvil med en ny rollebesetning å starte. Dette har selvfølgelig ennå ikke blitt bekreftet, men det ser ut til at showet er satt til å gå over til et antologiformat.

Når det gjelder når Presumed Innocent kommer tilbake med flere episoder, er det mest sannsynlig at sesong to kommer sent i 2025 eller til og med i 2026, ettersom grønt lys for sesong to fortsatt er veldig ferskt.