Pokémon TCG Pocket Preview: En regresjon av den store TCG-formelen

I dag er ritualet med å samle Pokémon-kort erstattet av et klikk på en skjerm. Det som en gang var en sosial og fysisk opplevelse, har blitt forvist til et kaldt, upersonlig digitalt rom. Og Pokémon Trading Card Game Pocket tar dette til et nytt nivå. Kanskje er det fremtiden. Kanskje er det mer praktisk. Kanskje er det mer tilgjengelig. Og på noen måter er det kanskje det. Men i prosessen mister vi noe som går langt utover ren nostalgi for det fysiske.

Noe av det mest spennende med å samle Pokémon-kort var den håndgripelige verdien. Å holde kortet i hendene, kjenne papirets tekstur, se hvordan lyset traff det holografiske designet. Digital samling har ikke den samme følelsesmessige tyngden eller nostalgiske verdien. Du kan ikke bytte fysiske kort i lunsjen på lekeplassen eller føle spenningen ved å finne et sjeldent kort i en pakke du har fått av noen etter et bytte. På Pokémon TCG Pocket har det å åpne pakker blitt en automatisert, sjelløs prosess, der den eneste belønningen ser ut til å være å fylle opp en virtuell samling som til syvende og sist er knyttet til servere som kan forsvinne når som helst. Og faktisk har de forsvunnet tidligere, og det er akkurat det som bekymrer oss mest (hvis du vil lese mer om dette, klikk her).

Det er lett å gå i fellen og tro at digitaliseringen av Pokémon TCG Pocket er et skritt i retning av tilgjengelighet. I teorien kan hvem som helst laste ned spillet, åpne pakker og samle kort uten å forlate hjemmet sitt. Og det har jo en viss appell. Men det de ikke forteller deg, er at dette nye formatet faktisk ikke er mer tilgjengelig. Det er mer lønnsomt for selskapene, ikke for spillerne. Det som tidligere var et engangskjøp av en fysisk pakke, har blitt til en endeløs rekke av mikrotransaksjoner, der hvert klikk er en ny utgift.

Selv om spillet annonseres som gratis, er Pokémon TCG Pocket ikke gratis å spille, men gratis å starte, en liten detalj som endrer hele opplevelsen. Til å begynne med lar spillet deg åpne noen få pakker gratis (to om dagen), men den virkelige barrieren dukker opp når du innser at du må bruke ekte penger for å avansere, vinne og bygge en konkurransedyktig samling. Spillet er designet for å presse spillerne til å gjøre mikrotransaksjoner, med løftet om å låse opp eksklusive kort og avansere raskere, noe som gjør det som kunne vært en morsom opplevelse til en spiral av utgifter. Det som tidligere var en fysisk og sosial utveksling, har blitt til en konstant transaksjon. Målet er ikke lenger spillet, målet er å bruke penger.

På Pokémon TCG Pocket er forenklingen av spillet nok et eksempel på hvordan det digitale noen ganger kan gjøre en opplevelse billigere i stedet for bedre. Reglene er justert, kortstokkene redusert, kampene forkortet. Alt er designet for å være raskt, umiddelbart og umiddelbart givende, som om den eneste måten å holde på oppmerksomheten vår på er ved å gi oss små doser rask tilfredsstillelse. Men i den prosessen har de fjernet mye av det som gjorde det opprinnelige spillet spesielt.

I Pokémon TCG Pocket er hovedmålet for å vinne en kamp å slå ut tre av motstanderens Pokémon. Hver gang en fiendtlig Pokémon blir beseiret, får du et premiekort. Dette forenklede systemet gjenspeiler det opprinnelige spillet, men med én viktig forskjell: I stedet for seks premiekort brukes bare tre. Dette gjør kampene raskere, og de er over på rundt fem minutter, noe som står i kontrast til de lange, spennende kampene vi pleide å ha i det fysiske spillet.

EX-kortene introduserer en ny dynamikk i spillet. Kraftige Pokémon som Articuno og Pikachu, som skiller seg ut i startsettet, gir overlegen ytelse ved å gi to seierspoeng i stedet for ett når de beseires. Denne funksjonen kan forkorte kamptiden ytterligere og endre spillernes strategier, ettersom det å møte og beseire en EX Pokémon kan utgjøre mer enn 50 % av poengene som trengs for å vinne kampen.

En av de mest bemerkelsesverdige endringene i Pokémon TCG Pocket er modifikasjonen av svakheter og motstand. I det tradisjonelle spillet ville svakheter doble skaden man fikk, mens i Pocket gir svakheter bare 20 ekstra skadepoeng. Motstand er derimot fjernet helt for å forenkle spilldynamikken. Denne endringen, som er ment å gjøre spillet mer tilgjengelig for nye spillere, forenkler det bare på den verste måten.

I Pokémon TCG Pocket har energisystemet blitt omstrukturert. I stedet for å bruke individuelle energikort introduserer spillet en "Energy Zone". Dette området fungerer på samme måte som energisoner i andre kortspill. Spillerne kan samle energi i denne sonen i løpet av turene sine, noe som gir raskere og mer dynamisk styring av ressursene som trengs til angrep.

Kortstokken har også blitt redusert fra 60 til 20 kort. Denne justeringen har som mål å gjøre kampene kortere og raskere ved å fjerne energikort fra kortstokken for å forenkle kortstokkbyggingen og spillflyten. Selv om dette åpner for mer umiddelbare strategier, får det oss til å savne de komplekse strategiene vi pleide å planlegge i det fysiske spillet.

Når det gjelder digital innsamling, kan du på Pokémon TCG Pocket åpne to gratis kortpakker per dag og se animasjoner for å oppdage nye kort. Spillet inkluderer også holografiske kort og scenekort for en mer oppslukende opplevelse. Selv om det prøver å fange noe av nostalgien fra det fysiske spillet, er opplevelsen likevel ganske annerledes.

Til slutt, som vanlig i mobilspill, inkluderer Pokémon TCG Pocket mikrotransaksjoner. Spillerne kan kjøpe tilleggspakker og premiumpass for å få tilgang til eksklusivt innhold. Selv om spillet beholder det sosiale aspektet med bytter og kamper mot venner eller AI, klarer det ikke å fange essensen av fysisk, sosial handel.

Det er egentlig synd hvilken retning dette spillet har tatt. Det er tydelig at de har lagt mye hjerte i animasjonene og kortdesignene. Men det er synd at all den innsatsen overskygges av det eneste målet om å tjene penger på spillet, i stedet for å tilby spillerne en opplevelse som er Pokémon-samlekortnavnet verdig. Du kan se intensjonene deres på mils avstand. I stedet for å fokusere på spillerens opplevelse, har de fokusert på å skape en "pay-to-win", og funnet ut den beste måten å tilby små doser av tilfredsstillelse slik at du vil bruke pengene dine, noe som ikke ville vært en dårlig ting hvis de også brydde seg om å skape en anstendig spillopplevelse. Men det gjør de ikke.

Strategien, den langsiktige planleggingen, spenningen ved å forvalte ressurser som energi i kortstokken din ... alt er redusert til et minimum. De har fjernet motstand, kuttet kortstokken ned til bare 20 kort og forenklet seiersbetingelsene. Det som en gang var et lett tilgjengelig, men dypt taktisk spill, har blitt til et spill som belønner fart og umiddelbarhet fremfor alt annet.

Og det er derfor, til tross for alle løftene på Pokémon TCG Pocket, de aldri vil erstatte det vi hadde tidligere hvis deres eneste mål er å tjene penger og finne ut hvordan de kan få spillerne til å bruke så mye penger som mulig, i stedet for å prøve å glede dem og tilby en verdig opplevelse: spenningen ved å åpne en ekte kortpakke, handle med venner, tilfredsstillelsen ved å eie noe håndgripelig som eksisterer i den virkelige verden. Det er noe Pokémon TCG Pocket kunne ha oppnådd. Men det gjør det ikke.