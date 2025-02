Killing Floor 3 Forhåndsvisning: En grusom, hjerteskjærende og gripende oppfølger

HQ

Killing Floor Som serie har Tripwire alltid vært veldig god til én ting. Det er bare en håndfull actiontitler som tilbyr en hordemodus rundbasert overlevelsesopplevelse som det folkene på Tripwire Interactive har levert med denne serien, så du vil bli glad, og kanskje ikke overrasket over å høre at Killing Floor 3 er satt til å gi mer av det fansen kjenner og elsker.

Det ble nylig bekreftet at Killing Floor 3 vil gjøre sin store debut på PC og konsoller 25. mars, men i forkant av den avsløringen hadde jeg sjansen til å fordype meg i en haug med spillet som en del av en forhåndsvisning av flerspiller hvor jeg til og med gikk sammen og kjempet mot horder av Zeds sammen med kreativ direktør Bryan Wynia. Fra første minutt var det to ting som skilte seg ut for meg. Først og fremst var fokuset og hvordan Tripwire ikke kaster bort tid på å få spilleren inn i handlingen. Få sekunder etter at jeg ankom en bane, begynte voldsomme og skremmende skapninger å sverme rundt meg og mine allierte og ba oss om å slå oss sammen og samarbeide for å overleve, uten at vi trengte å si et eneste ord. Den andre tingen som skilte seg ut var tonen og temaet. Killing Floors karakteristiske, forskrudde røtter står i sentrum, med trange og tette baner befolket av skapninger preget av kroppsskrekk som etterlater seg blodpøler i kjølvannet. Killing Floor 3 er absolutt ikke den typen spill du ville spilt på TV-en hjemme hos bestemor, men for kvelder med venner er det umiddelbart klart at du ikke finner mange bedre hordelignende alternativer.

Denne forhåndsvisningen var for det meste fokusert på flerspillerdelen og på å få en god og rikholdig smakebit av handlingen. Tripwire forklarte til å begynne med at spillet vil støtte en historie som utvikler seg, og at det er mange elementer og designvalg på plass som lar spillerne oppleve en form for fortelling som ytterligere avdekker grusomhetene fra tidligere utgaver i serien. Men for denne forhåndsvisningen var det ikke det som var av hovedinteresse, så jeg går videre fra det for øyeblikket.

Det jeg fikk tilgang til, var seks spillbare karakterer som hver for seg var svært forskjellige. Foster, for eksempel, er den mer tradisjonelle run-and-gun-typen som liker stormgeværer og er flink til å bare skyte ting og skape kaos, mens Luna beskrives som en skarpskytter, og ja, det betyr at hun er ideell for de som streber etter presisjon og liker å bruke skytevåpen og snikskyttere. Fire av karakterene var mer tradisjonelle Killing Floor -arketyper, men de to sistnevnte er mer moderne innslag, det være seg Nakata the Ninja, som utmerker seg med sverd og kunai og andre shinobi-lignende verktøy, eller Obi the Medic, en allsidig karakter som kan avgjøre et oppdrag ved å gi enormt virkningsfull helbredelse som kan redde livet ditt når du blir overveldet av horder av Zeds. Det viktigste å merke seg er at selv om hver karakter har sine egne skade-, overlevelses- og støtteverdier, samt unike evner og passiver som får dem til å utmerke seg i en bestemt kampstil, begrenser Tripwire ikke våpnene sine til bare én klasse. Du kan spille som Foster og bruke en katana, eller du kan spille som brannstifteren Firebug og utstyre henne med en snikskytterrifle. Valget av hvordan du spiller ligger i dine hender.

Etter å ha rotet rundt og fiklet med de mange systemene i hubområdet, havnet vi endelig på et nivå der spillets egentlige poeng raskt kom i sentrum. Killing Floor 3 er et veldig tradisjonelt rundebasert hordespill, der det egentlig ikke er så mye annet å fokusere på enn å overleve. Ja, det er flere sideutfordringer og oppgaver å fullføre, hvorav noen er knyttet til de bredere narrative elementene, men mesteparten av handlingen handler ganske enkelt om å bekjempe bølger av Zeds og samle poeng for å kunne kjøpe nye våpen, forbedre de eksisterende, forbedre rustningen din, få tak i ammunisjon og prøve ut nye dingser. Selv om jeg kan forstå at noen kan frykte for levetiden til et spill som har en så løs progressiv struktur, kan jeg også si at handlingen i Killing Floor 3 er veldig umiddelbar, ofte utfordrende og svært oppslukende, slik at du ikke får mye tid til å tenke på noe annet enn å overleve.

Den første bølgen av Zeds inkluderer for det meste vanlig rang-og-file Clots, om enn med noen få mer unike og farlige fiender prikket inn. Her gjelder det bare å beseire alle Zeds uten å dø for å fullføre runden, og i den første bølgen er det knapt noen utfordring i det hele tatt. Men etter hvert som hver bølge passerer og antallet Zeds øker og mangfoldet av Zeds også øker, øker utfordringen betydelig, alt til det punktet at du etter noen runder kan finne deg selv mye, mye verre for slitasje. Etter at du har beseiret rundens tredje hensynsløse Fleshpound, i tillegg til ni Bloats, en hær av Clots og en haug med Crawlers, vil du være langt mer bevisst på hva slags opplevelse Killing Floor 3 har i vente. Og det er verdt å nevne at spillet til og med har flere vanskelighetsgrader, noe som betyr at du kan hoppe inn i et oppdrag med normal vanskelighetsgrad eller lavere, eller i stedet prøve å oppleve den inkarnerte frykten ved å skru opp utfordringen et par hakk.

Zeds føles fantastisk å slåss mot når de eksploderer i blod og blod når du river anatomien deres i stykker med hagl eller fjerner lemmer kirurgisk med kniver. Våpenbruken er også utmerket og føles responsiv og tett, med dundrende og hardtslående våpen og verktøy som får handlingen til å føles enda råere og mer spennende. Selv om jeg vil si at variasjonen av våpen er lovende og viser at Tripwire har mange ideer å utforske, syntes jeg at oppgraderingselementene og butikken i oppdraget var litt kjedelige, ettersom det ber deg om å bli begeistret for å kjøpe et "oppgradert" våpen som bare er annerledes fordi det har litt bedre nøyaktighet eller kommer med en munningspause for å gjøre det "moddet". Min erfaring fra Killing Floor 3 er at våpen er våpen, og det er egentlig ikke så stor forskjell på de ulike versjonene av hver våpentype, ettersom de alle er ganske effektive til å kutte ned Zeds.

Som et siste par punkter om handlingen er det verdt å nevne modifikatorene og Zed Time. Hver runde i et oppdrag skiller seg fra den førstnevnte fordi en tilfeldig generert Mutation blir brukt. Så selv om du allerede kan forvente flere Zeds av et økt utvalg per runde, kan du også måtte forholde deg til en runde der betydelig flere Crawlers spawner og der varmeskader blir mer effektive. Dette endrer seg hver runde og holder spillerne på tå hev underveis. For å hjelpe til med de overveldende oddsene og den økende utfordringen er heldigvis Zed Time -mekanikken tilbake, og dette er en praktisk effekt som gjør at hele spillet går saktere for alt annet enn spillerne. Du kan raskt tygge deg gjennom en hel horde av Zeds i løpet av denne fasen mens de sliter med å gjøre noe for å slå tilbake, og det er enormt underholdende å se denne effekten dukke opp, selv om det tilsynelatende er umulig å time aktiveringen av den på en strategisk måte.

HQ

Etter bare en kort stund med Killing Floor 3 er det klart for meg at dette spillet vil være en underholdende innsats for de som leter etter en mer ondskapsfull og krevende hordeaktivitet. Det er vridd og brutalt, taktilt og spennende, og ser og høres bra ut med skremmende grafikk som vil få magen til å knurre. Det er spørsmål som må besvares med hensyn til hvordan Tripwire vil fortsette å overgå seg selv for å la handlingen beholde spenningen, men med titalls forskjellige Zeds og en støtte etter lanseringen som Wynia lovet ville konkurrere med Killing Floor 2, er det tydelig at dette neste kapittelet vil ha noe for fans av serien, nye og gamle, å se fremover mot.