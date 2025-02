The Knightling Forhåndsvisning: Et sjarmerende og karismatisk actioneventyr

HQ

Steam Next Fests kan være fantastiske steder å få en smakebit av noen av de mindre kjente kommende indiespillene og AA-titlene. Selv om det er utallige demoer tilgjengelig for å sjekke ut under disse festivalene, er Twirlbounds The Knightling uten tvil et spill som bør være øverst på testlisten din for februar 2025-utgaven, og det sier jeg som en som allerede har hatt muligheten til å oppleve demoen som utvikleren har forberedt for det bredere publikum.

The Knightling Twirlbound er et nydelig og karismatisk actioneventyrspill som følger en ridderskikkelse som blir kalt inn for å beskytte sitt folk etter at mentoren hans forsvinner sporløst. Bevæpnet med et skjold som kan brukes i nærkamp og et våpen som kan kastes som Captain America, blir The Knightling bedt om å utforske en levende verden, hjelpe lokalbefolkningen med mindre oppgaver og utfordringer, og til slutt avdekke sannheten bak hva som skjedde med den legendariske ridderen Sir Lionstone.

The Knightling er et ganske velkjent eksempel på actioneventyrformelen, men det gjør det du forventer utrolig bra. Det foregår i en åpen verden som best kan beskrives som The Legend of Zelda: Breath of the Wild-aktig, med en stor variasjon av vertikalitet og fargerike fantasibyer, tettsteder og landsbyer som alle er presentert i en lignende kunststil som Nintendos anerkjente tittel. Du kan bevege deg fritt rundt og til og med bruke skjoldet ditt til å bevege deg lettere rundt ved å bruke det som en kjelke, men i motsetning til BOTW er bevegelsene faktisk mer beslektet med et plattformspill, med doble hopp- og glidesystemer, sopp å sprette på for å nå nye høyder, og andre nisjemekanikker som minner mer om et Spyro the Dragon -spill enn om hykleri i Hyrule.

Så er det kampene, som også er veldig action-plattformeraktige. Joda, det finnes kombinasjoner og ulike komplekse evner å utføre, men mesteparten av handlingen dreier seg om enkle nærkampangrep med skjold og å slynge skjoldet ditt for å skade fjerne trusler. The Knightling er en veldig enkel og velkjent opplevelse i måten det presenterer eventyr- og kampelementene på, men det er også tydelig at Twirlbound har lagt stor vekt på å sikre at disse systemene er raffinerte og føles førsteklasses, for de spiller og håndteres som en drøm og gjør at dette spillet skiller seg ut.

Selv om Clesseia-verdenen - som jeg bare fikk tilgang til en del av, kjent som The Outskirts - ser ut til å by på mye som gir deg lyst til å utforske, er det tilsynelatende bare en håndfull måter å faktisk bruke tiden din på. Du kan kjempe mot monstre og skapninger som finnes i landet for å beskytte vanlige folk, og du kan til og med ta på deg sideoppdrag, hvorav mange har innbakte miljøgåteelementer. Dette kan være å fikse en ødelagt akvedukt ved å flytte tannhjul til riktig sted, eller å måtte plattform på en bestemt måte for å nå et mål, dette er noen av de mer overbevisende delene av The Knightling. Det som er mindre så er de ekstra måtene som verden er pakket ut på. Du kan finne kister som inneholder nyttige ressurser, og hvis det ikke var for minispillet med inputsekvensering som kreves for hver kiste, ville dette virket som et utrolig kjedelig tillegg til helheten. Det samme gjelder selve ressursene. The Knightling har helt klart et veldig grunnleggende og ungdomsvennlig design, for den beste måten jeg kan beskrive hvordan ressursene fungerer og hvordan du bruker dem på oppgraderinger og forbedringer for helten, er å sammenligne det direkte med Ratchet & Clank. Insomniacs plattformspill er en tidløs klassiker, men oppgraderings- og ressurssystemene har aldri vært spesielt spennende. Det samme gjelder The Knightling og hvordan du samler inn essens og ekstra mekaniske deler for å øke skjoldets skadeevne eller låse opp nye evner ved å bruke dem hos en selger.

Det jeg vil si er at evnene bidrar til å forbedre gameplayet og kampene, ettersom du av og til kan møte en fiendetype som bare kan skades på en bestemt måte. Dette kan for eksempel inkludere pansrede fiender som må slås ned før de kan bli skadet og til slutt få panseret manuelt trukket av, og dette endrer og overhaler handlingen når mekanikk som dette av og til blir introdusert. Det er også verdt å merke seg at variasjonen av fiender er utmerket i The Knightling, og det er utallige fiender å møte, som alle har sine egne angrepsmønstre og bevegelser.

Etter bare et par timer med The Knightling er det umiddelbart klart at dette er et spill med enorm sjarm og personlighet. Det er herlig og uanstrengt morsomt, og det er helt åpenbart at Twirlbound har en evne til å skape unike actioneventyropplevelser. Jeg er litt skeptisk til helheten, og om utforskningselementene og samleobjektene og så videre vil holde seg etter hvert som spillet utvides, eller om Twirlbound har noen ekstra triks i ermet. Men dette endrer ikke det faktum at den Breath of the Wild-lignende presentasjonen og verdenen, tonen og den karismatiske hovedpersonen og NPC-ene imponerte meg og vekket interessen min allerede etter bare noen få minutter. Vi vet fortsatt ikke når The Knightling vil debutere, men det ser definitivt ut til å være en å se opp for likevel.