Solasta II Forhåndsvisning av Steam Next Fest Demo: Potensialet til å bli en ny D&D-basert suksesshistorie

Det er forferdelig å starte med å referere til et annet spill i stedet for det i denne forhåndsvisningen, men Baldur's Gate III er og vil fortsette å kaste en veldig lang skygge på cRPG-landskapet. Kanskje setter det en ny standard. Og selv om Baldur's Gate IV kommer i fremtiden, er forventningene til det spillet så høye at det vil være praktisk talt umulig for det å tilfredsstille spillets nåværende legion av fans. Men det finnes andre måter å utforske D&D-universet på PC, eller i det minste dets regelsystem. Slik er tilfellet med det kommende Solasta II, som i dag ga ut en demo som en del av Steam Next Fest, som fungerer som en Vertical Slice til en tidlig tilgang som, de fortsetter å love, vil ankomme "tidlig i 2025".

Et videospill inspirert av verdens mest berømte TTRPG går ikke ubemerket hen i disse dager, og derfor har vi hoppet hodestups inn i eventyret. I denne første testen er det ingen introduksjon til karakterene eller handlingen, og det er mer en første titt på spill- og kampsystemene. For de av dere som allerede kjente Larian-eventyret, vil tilpasningen være veldig rask, ettersom den bruker det samme regelsystemet som D&D 5E, selv om det er visse nyanser i hvordan lange hviler eller visse interaksjoner fungerer som gjør det til en enda renere D&D-opplevelse enn Baldur's Gate 3, og uten å være knyttet til noen kjent verden i Wizards of the Coast -serien.

Som sagt er det ikke mye handling som avsløres i denne demoen av Solasta II, men vår gruppe av eventyrere består av fire vesener av forskjellige raser og klasser som er oppvokst sammen og kaller seg brødre. Dette skaper allerede et felles bånd som påvirker samtalene de alle deltar i, eller tilfeldig dialog genereres mens de går rundt. Det er ikke målet nå å gi oss en ordentlig introduksjon til dem, men bakgrunnen deres skaper i det minste nysgjerrighet for når Early Access kommer.

Med denne nysgjerrige gruppen går vi inn i en kystlandsby der mystiske steinskjelv oppstår og også har forstyrret en drage som sover i en grotte i nærheten, så å finne ut hva som forårsaker skjelvene og redde landsbyen vil være vårt hovedoppdrag her. Visse bevegelser i "normal" utforskningsmodus, som hopping og markering av gjenstander du kan samhandle med, er løst automatisk, men det lar deg også kontrollere det i en slags presis manuell modus. Siden dette er en pre-alfa-versjon, kan jeg tenke meg at det fortsatt er mye rom for forbedringer på dette området, men denne lille delen av spillet gjør det klart at det bare er fantasien som setter grenser for hvordan du kan løse alle slags situasjoner du støter på. I demoen må du for eksempel befri en Siklas ved navn Jabori, som holdes fanget av noen kobolder. Du kan angripe dem frontalt (det anbefaler jeg ikke), utløse en eksplosjon med tønner, drepe dem på avstand med bue og magi... Eller du kan overbevise dem om at dere samarbeider, slik at de slipper fangen fri og samtidig gir deg fri passasje gjennom territoriet deres.

Kampene følger samme mønster som i et hvilket som helst bordrollespill. Et automatisk (skjult) initiativkast avgjør rekkefølgen på partiets og fiendenes handlinger, og deretter kan man velge mellom normale handlinger, tilleggshandlinger, magi, ferdigheter, bruk av gjenstander osv. Hvis du har spilt Baldur's Gate 3, er det akkurat den samme typen begrensninger på både karakterenes evner og bruken av miljøelementer som du kan bruke til din fordel (eller passe deg for). Som i alle Dungeons and Dragons -spill er det ikke nok å bare slå til monsteret eller fienden faller. Du må være forsiktig, for styrkene dine er like sårbare, og selv tilsynelatende svake kjempekrabber ved kysten kan utslette gruppen din hvis du ikke er oppmerksom.

Etter å ha spilt Steam Next Fest -demoen av Solasta II har jeg store forhåpninger til hva dette spillet kan bli med tiden. I 2018 var jeg til stede på Early Access-lanseringen av Baldur's Gate 3, og selv om jeg så positive elementer da, kunne jeg ikke se potensialet i det som endte opp med å bli en livsendrer for meg ved full lansering. Men noen år har gått, og jeg ser i denne versjonen av Solasta II mange av de elementene som jeg likte å spille Larians tittel, og det har gitt meg en umettelig sult. Og hvis du også liker D&D-universet utover RPG-er, bør du ikke gå glipp av denne muligheten med Solasta II, og følg med på den tidlige tilgangsutgivelsen snart.